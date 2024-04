Kevin Damasceno encerra com um bronze no Mundial Sub-23

Mais uma medalha de âmbito mundial conquistada por Kevin Damasceno. No último domingo (21), o atleta gaúcho conquistou a medalha de bronze na disputa do sabre do Campeonato Mundial Sub-23, que ocorreu na cidade de Nakhon Ratchasima, na Tailândia. Nas duas edições anteriores do torneio, ele levou um ouro em 2022, no Brasil, e outro bronze no ano passado, na Coreia do Sul.

Kevin Damasceno se classificou ao quadro principal derrotando dois atletas da casa, os tailandeses Witsawakon Siphuton e Phoopa Sae-Sim. Logo depois, após folgar nas quartas de final, ele acabou superado pelo alemão Clemens Cursiefen, futuro campeão da competição, por 15 a 11. Assim, Kevin terminou em terceiro lugar e levou o bronze.

Além disso, Damasceno também competiu na espada no Mundial Sub-23. O gaúcho superou o quadro de 16 ao vencer o tailandês Witsawakon Siphuthon por 15 a 6. Porém, na fase seguinte, ele caiu diante de Sean Glass, de Hong Kong, e terminou na sexta colocação geral. Agora, Kevin voltará suas atenções para duas competições que acontecerão em maio na capital paulista: o Regional das Américas e a etapa de São Paulo da Copa do Mundo de paraesgrima.