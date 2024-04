Filipe Vieira e Jacky Godmann conquistam vaga à Olímpiada de Paris

"Estamos muito felizes, foram muitos treinamentos no Brasil, em Lagoa Santa, e o resultado de tudo isso foi essa vaga olímpica. Agradeço a todos meus patrocinadores, treinadores e colegas de equipe que ficaram na torcida no Brasil", comentou Filipe Vieira.

"Fizemos uma ótima prova, largamos na frente e conseguimos manter a liderança. Agora é continuar os treinamentos para chegar bem preparado nos Jogos Olímpicos", completou Jacky Godmann.

Disputas no caiaque

Edson Isaias da Silva e Vagner Souta disputaram o qualificatório do caiaque 500 metros e avançaram à final da competição. Os brasileiros chegaram em segundo lugar na bateria 2, com o tempo de 1min38s. Em primeiro lugar, ficaram os argentinos Gonzalo Carreras e Manuel Orero, com 1min36s. Além disso, o tempo dos brasileiros ficou no quarto lugar geral do qualificatório. Assim, a dupla Edson e Vagner precisará melhorar seu tempo para garantir a vaga à Paris 2024.