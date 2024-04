Regional Nordeste de Futebol de Cegos tem segunda rodada movimentada

O segundo dia de disputas do Regional Nordeste de Futebol de Cegos 2024 aconteceu nesta segunda-feira (22). Ao longo do dia, seis partidas foram jogadas no inásio Paradesportivo José Belarmino de Souza, dentro do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha. As equipes APACE, CEDEMAC, ADESUL e AJECE levaram as vitórias nos confrontos de hoje.

Os jogos

Na primeira partida do dia, o APACE superou o ACEP por 1 a 0, pelo grupo A. Assim, a equipe bicampeã da competição conquistou a sua segunda vitória, com o gol de Jonatan Felipe. Em seguida, no mesmo grupo, os times CAP e ICCE empataram por 1 a 1. Pelo grupo B, ESCEMA e AFCP empataram em 0 a 0 no primeiro jogo. Na sequência, o CEDEMAC venceu o ADESUL Sub-23 por 1 a 0, com gol de Fred Accardi. Dessa forma, o CEDEMAC lidera sua chave com duas vitórias no campeonato.

Por fim, foi a vez do ADESUL engatar a sua segunda vitória no grupo C diante do AADIS por 2 a 0. O destaque da partida foi o Paul Iyobo, de 21 anos, atleta da Seleção Italiana da modalidade, que marcou um dos gols, Carlinhos marcou o outro. Na sequência, o AJECE venceu o APID, também por 2 a 0, e conquistou a sua primeira vitória na competição