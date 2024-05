Cabrini revela confissão de Senna que poderia ter evitado morte do piloto

Cabrini, Fórmula 1 e Ayrton Senna

Quando começou na Fórmula 1, Cabrini já era um repórter experiente, carregava na bagagem coberturas de guerras, Copa do Mundo e Olimpíadas como correspondente internacional da Globo. No início dos anos 80, o jornalista decide abraçar um projeto do SBT para acompanhar de perto a categoria mais importante do automobilismo. Foi assim que ele conheceu Ayrton Senna.

"A primeira cobertura foi em 1991, no Grande Prêmio de Phoenix. Foi o maior sucesso, foi aí que eu conheci o Senna. Me apresentei a ele propondo fazer uma cobertura diferenciada e houve uma identificação imediata. Rapidamente, a gente já ficou amigo, imediatamente houve uma relação de confiança mútua entre nós. Ele ficou inteiramente entusiasmado pela minha cobertura e passou a abrir as portas da Fórmula 1 para mim", contou Cabrini.

Aquela temporada foi um sucesso de cobertura, com direito a FIA obrigando Alain Prost e Ayrton Senna a se reconciliarem e Cabrini conseguiu a informação antes mesmo do que a Globo. Esse e outros fatos fizeram com que a emissora contratasse novamente o jornalista para ser o repórter da temporada seguinte da F1.

A obsessão pela perfeição

Senna nunca deixou de impressionar Cabrini. Desde o primeiro dia em que o conheceu pessoalmente até o fim, o jornalista ficou impactado com a obsessão que o piloto tinha pela perfeição. Segundo o repórter, a Mona Lisa de Senna era desafiar o tempo e o espaço dentro de um carro de F1 para alcançar a excelência.