Bia Haddad bate Sakkari, número 6 do ranking, e vai às quartas

Nada como acordar na segunda-feira (29) e começar a semana com uma grande vitória brasileira. Bia Haddad Maia está nas quartas de final do WTA 1000 de Madri. Isso porque, nesta manhã, a tenista superou a número 6 do mundo, Maria Sakkari, por 2 sets a 0 (duplo 6/4). Bia manteve a freguesia da grega, derrotando-a pela quarta vez em quatro duelos. Bia não chegava às quartas de um WTA 1000 desde Roma, no ano passado.

Obviamente, há toda uma apreensão e a partida precisa ocorrer para confirmar ou cair uma escrita. Mas tem certas tenistas que encaixam com o jogo de outras a tal ponto, que o ranking de cada é o que menos importa. Assim, Bia Haddad Maia continua sendo uma pedra muito incômoda no sapato de Maria Sakkari. Anteriomente, as duas tenistas se encontraram três vezes no circuito, Merida/2014, Miami/2022 e Nottingham/2022. E, em todas, a brasileira venceu a grega, mesmo a adversaria estando em melhor ranqueamento.

Nas oitavas de final do WTA 1000 espanhol, não foi diferente. Bia Haddad ocupa a 14ª colocação, enquanto Sakkari é a 6ª. Contudo, isso não foi um empecilho para a tenista nacional aplicar um duplo 6/4 com dinâmicas de set parecidos. Inicialmente, Bia abriu 5/2 em cada set, quebrando o serviço da adversária e servindo para fechar a parcial. Em seguida, a brasileira teve seu momento de instabilidade sofreno uma quebra e vendo a diferença diminuir para 5/4. Contudo, teve a tranquilidade nos games decisivos para sacar bem e concluir.