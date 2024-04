Brasil leva 10 medalhas no dia final de Sul-Americano sub-15 e 19

O terceiro título brasileiro veio no individual categoria Sub-19 feminina. Mahayla Sardá bateu a chilena Catalina Ramirez por 3 sets a 0, com parciais de 15/13, 11/9 e 11/3, e ficou com o ouro.

Além da prata garantida com Victória Strassburger e Lucas Romanski no torneio de duplas mistas, o Brasil ainda ficou com a segunda colocação no individual feminino Sub-19. Victoria Strassburger sofreu uma derrota para a chilena Fernanda Araneda por 4 sets a 2, com parciais de 10/12, 11/8, 11/5, 8/11, 10/12 e 12/14.

Três semifinais brasileiras e cinco bronzes garantidos

O Brasil ainda ficou com cinco medalhas de bronze em Santiago, e três delas vieram em semifinais brasileiras. Raiane Heidrich enfrentou a campeã Mahayla Sardá, mas perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 6/11, 3/11 e 8/11.

Sabrina Miyabara jogou contra a medalhista de prata Victória Strassburger e o duelo brasileiro terminou em 4 sets a 1, com parciais de 7/11, 11/7, 5/11, 6/11 e 7/11.

Do outro lado da chave, Beatriz Kanashiro garantiu o bronze no duelo contra a chilena Fernanda Araneda. Na mesa, parciais de 11/8, 11/8. 11/9 e 11/5, e revés por 4 sets a 0.