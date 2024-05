Brasil confirma três atletas do badminton para Paris 2024

O badminton do Brasil terá três representantes nos Jogos de Paris 2024. Igor Coelho e Juliana Viana estarão na capital francesa na Olimpíada. Já Vitor Tavares se classificou para a Paralimpíada na classe SH6, disputa para atletas de baixa estatura.

Com 19 anos, Juliana Viana está com a mesma idade de quando Ygor Coelho disputou os Jogos do Rio, em 2016. A atleta, natural do Piauí, se classificou para Paris 2024 na posição 25 do ranking olímpico da Federação Mundial de Badminton (BWF), colocação que é a melhor da história do Brasil no feminino, já que Lohaynny Vicente se qualificou no 38º lugar na Rio 2016 e Fabiana da Silva no 37º em Tóquio. Juliana se classificou como a terceira melhor ranqueada das Américas, a primeira sul-americana e na 48ª posição do ranking mundial.

Se no simples feminino o Brasil terá uma estreante, no individual masculino Ygor Coelho disputará sua terceira edição de Jogos Olímpicos. Com 19 anos, ele competiu na Rio 2016 e, cinco anos depois, conquistou a primeira vitória para o badminton do país na edição de Tóquio.