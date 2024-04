Fernando Possenti é o convidado desta segunda do Sem Limites

O Sem Limites vai ao ar às 19h simultaneamente no TikTok, no Instagram, no YouTube e no Facebook do Olimpíada Todo Dia. Depois da exibição do episódio na íntegra, diversos cortes com os melhores momentos serão postados nas redes sociais.

O primeiro episódio teve como convidados Beatriz Ferreira, campeã mundial do boxe profissional no último sábado, e o técnico Mateus Alves. Os conteúdos da estreia atingiram 115 mil visualizações.