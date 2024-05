Paris inaugura reservarório em tentativa de limpar o Sena até as Olimpíadas

O reservatório de águas pluviais deve entrar em serviço em junho, após testes no final deste mês. Se o cronograma for mantido, estará em funcionamento para as Olimpíadas.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, descreveu a instalação como uma "verdadeira catedral" e algo "excepcional" enquanto caminhava pelas instalações nesta quinta-feira (2).

O projeto está localizado no oeste de Paris, próximo ao centro de transportes de Austerlitz. O vice-prefeito de Paris, Antoine Guillou, comparou o local a Notre Dame, que está sendo reconstruída após o incêndio em 2019.

Saneamento de Paris

O sistema de saneamento da capital francesa está sob análise pública por conta das promessas dos organizadores olímpicos de utilizar o rio Sena para a maratona aquática e o triatlo durante os Jogos Olímpicos de 2024.

Anne Hidalg, planeja criar três zonas balneares públicas nas águas do Sena no próximo ano. A limpeza do rio Sena foi destacada como uma das principais conquistas do legado das Olimpíadas.