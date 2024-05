Maior equipe de refugiados da história competirá nas Olimpíadas de Paris, diz COI

"Isso enviará uma mensagem de esperança para os mais de 100 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo."

Pela primeira vez, a equipe competirá com seu próprio emblema.

O COI revelou sua primeira equipe de refugiados para os Jogos Olímpicos Rio 2016 com 10 atletas para aumentar a conscientização sobre o assunto, conforme centenas de milhares de pessoas estavam chegando à Europa vindas do Oriente Médio e de outros lugares fugindo de conflitos e da pobreza.

A equipe que competiu nas Olimpíadas de Tóquio 2020, realizadas em 2021 devido à pandemia da Covid-19, já era quase três vezes maior do que a equipe inaugural dos Jogos do Rio, com um total de 29 atletas competindo em 12 esportes.

O anúncio da equipe de refugiados das Olimpíadas de Paris foi feito pouco depois que Anjelina Nadai Lohalith, que correu como atleta refugiada nos 1.500 metros nas Olimpíadas de 2016 e 2021, foi suspensa após testar positivo para uma substância proibida.

(Reportagem de Karolos Grohmann)