Dupla no vôlei de praia, André e George garantem vaga nos Jogos Olímpicos Paris 2024

Nesta quarta-feira, a dupla André e George, número 1 do Brasil, garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e vai representar o Brasil no vôlei de praia, em julho.

A classificação para as Olimpíadas veio depois da dupla Pedro Solberg e Guto decidir não participar da etapa Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Brasília. Com isso, André e George não serão mais alcançados no ranking entre os brasileiros.

Juntos desde 2019, os dois vão disputar um Olimpíada pela primeira vez na carreira.