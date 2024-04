Guilherme Kurtz receberá ouro dos Jogos Sul-Americanos

O corredor Guilherme Kurtz irá receber a medalha de ouro dos 1500m dos Jogos Sul-Americanos de 2022, que foram realizados em Assunção no Paraguai. O gaúcho havia ficado em segundo lugar inicialmente. Mas o vencedor da prova, o argentino Federico Bruno, foi desqualificado após um caso de doping.

A realocação das medalhas foi confirmada pela Organização Desportiva Sul-Americana (ODESUR). Na final dos 1500m quase dois anos atrás, Federico Bruno havia levado o ouro com um tempo de 3min40s90. Agora, o novo vencedor da prova é Guilherme Kurtz, com 3min41s58, enquanto o uruguaio Santiago Catrofe ficará com a prata, com 3min42s75. Jose Zabala, da Argentina, herdará o bronze, com 3min44s42. "Foi uma surpresa quando eu recebi a notícia porque demorou a sair a decisão e eu nem esperava mais. Mas fiquei feliz, eu e meu treinador. Foi uma decisão justa porque ganhamos de forma limpa. Eu tinha duas pratas em Sul-Americanos e agora tenho a medalha de ouro", disse Guilherme Kurtz. O Comitê Olímpico do Brasil e a Confederação Brasileira de Atletismo irão marcar uma cerimônia para a entrega da medalha ao atleta.