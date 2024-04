Corinthians oficializa venda milionária de Tarciane para o exterior

Através das suas redes sociais, o Corinthians anunciou a venda da zagueira Tarciane, de 20 anos de idade, para o futebol do exterior. Segundo a publicação no site oficial da equipe paulista, a transferência da jovem jogadora foi finalizada em mais de 2,5 milhões de reais, se tornando uma das maiores negociações da história do futebol feminino mundial. Assim, ela deixará o clube que atuava desde 2021.

Segundo apurado pelo portal Fut das Minas, o destino de Tarciane deve ser o Houston Dash, equipe dos Estados Unidos. Ela será companheira da brasileira Andressa Alves. Com o valor divulgado pelo Timão, a zagueira está envolvida na quarta maior transferência da modalidade, superando a compra da inglesa Keira Walsh pelo Barcelona. Além disso, após quatro temporadas na equipe alvinegra, Tarciane acumulou 76 partidas, 12 gols e incríveis 10 títulos conquistados.

Confira a nota oficial do Corinthians na íntegra

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que a zagueira Tarciane foi negociada com uma equipe do exterior após ter a cláusula rescisória de seu contrato ativada na totalidade. O valor da transferência gira em torno de 2.59 milhões de reais, tornando-se assim uma das maiores do futebol feminino mundial."