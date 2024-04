Nícolas Sessler trisca o pódio na terceira etapa na Sérvia

Esta era a prova mais difícil da competição, já que era a mais longa e com mais inclinações no percurso. Ao todo, foram 136 ciclistas que completaram a prova, com Nícolas Sessler ficando em 4º lugar, apenas 37 segundos atrás do vencedor da etapa. Dessa forma, o resultado anima Nícolas e sua equipe para a próxima etapa da competição. Ontem, o brasileiro cruzou a linha de chegada em 20º lugar, enquanto o italiano Davide Toneatti liderou a etapa.

Próxima etapa

A quarta e última etapa do Belgrado-Banja Luka de ciclismo de estrada terá 126km. Ela será realizada entre as cidades de Doboj e Banjaluka, localizadas na Bósnia e Herzegovina. Ademais, o início da prova está marcado para começar por volta das 7h20 da manhã (horário de Brasília) deste domingo (21). Por fim, Nícolas Sessler estará presente e, novamente, será o único representante do Brasil.