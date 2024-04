Equipe masculina do sabre fica em 20º lugar no Mundial Júnior

O Brasil ficou em 20º lugar na disputa por equipes do sabre masculino no Mundial Cadete e Júnior de esgrima, em Riad, na Arábia Saudita, neste sábado (20). O time formado por Matheus Becker, Erico Patto e Renato Saliba perdeu para o Japão no quadro de 32. Por outro lado, entre as mulheres, o país também perdeu no quadro 32 e terminou na 27ª colocação.

A competição

O time brasileiro masculino ficou de bye na primeira rodada do mata-mata e entrou direto no quadro de 32. Por lá, acabou derrotado em 45 a 30. A pontuação brasileira ficou bastante equilibrada, com Matheus Becker marcando 10 pontos, Erico Patto anotando 9 e Renato Saliba com 11 pontos.

Como caiu no quadro de 32, o Brasil não pôde avançar à disputa do torneio de classificação, que define as posições intermediárias. Assim, o país terminou na 20ª colocação. O Japão, algoz do Brasil, foi derrotado na rodada seguinte para a Romênia, que foi finalista da competição junto aos Estados Unidos.