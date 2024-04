Giuliana Morgen fica em quinto no XCC Sub-23 em Araxá

Top-5 em Minas Gerais! Na prova Short Track (XCC) da etapa de Araxá da Copa do Mundo de ciclismo mountain bike, na categoria sub-23, a brasileira Giuliana Morgen finalizou na quinta colocação geral da disputa feminina. Entre os homens, Alex Malacarne também se destacou e acabou entre os 10 primeiros colocados do torneio.

Representando a Trek Future Racing, Giuliana completou as quatro voltas do percurso no tempo total de 19min27s, 19 segundos mais lenta que a campeã da prova. Mais abaixo, Ana Laura Moraes (20min16s) terminou na 18ª posição, enquanto Luiza Cocuzzi (20min24s) acabou em 21º. Por fim, Sabrina Oliveira, Luiza de Souza e Carolina Ferreira finalizaram nas 25ª, 27ª e 28ª colocações, respectivamente, e fecharam a lista de atletas brasileiras na disputa. A vencedora foi a alemã Kira Böhm, seguida da canadense Emilly Johnston e de Carla Hahn, também da Alemanha. No masculino, Alex Malacarne, da Trinity Racing, foi o melhor ciclista do Brasil na Short Track da categoria sub-23 e encerrou a prova no nono lugar. Ele alcançou a marca de 19min42s, 12 segundos abaixo do campeão Riley Amos, dos Estados Unidos. Já os compatriotas Cainã de Oliveira (20min41s) e Eiki Leôncio (22min11s), terminaram apenas em 34º e 40º, respectivamente. O estadunidense Bjorn Riley e o suíço

Luke Wiedmann completaram o pódio na disputa entre os homens.