Romboli e Zormann caem nas quartas do Challenger de Oeiras

Após ótima estreia no Challenger 125 de Oeiras, os brasileiros Fernando Romboli e Marcelo Zormann voltaram ao saibro português para a disputa das quartas de final do torneio. A partida aconteceu nesta quinta-feira (18), e os adversários foram o espanhol David Vega Hernández e o polonês Szymon Walkow. Desta vez, no entanto, os brasileiros perderam por 2 sets a 0, com parciais de 6/7 e 3/6. Assim, a competição fica sem representantes do Brasil.

O jogo

A partida desta quarta-feira se mostrou bastante diferente do duelo de ontem (17). O primeiro set foi marcado por um grande equilíbrio entre as duplas, e nenhuma delas conseguiu vencer um serviço adversário. Inclusive, cada equipe teve apenas uma oportunidade de quebrar o saque dos oponentes. Dessa forma, o set precisou ser definido no tie-break, com Vega Hernández e Walkow vencendo a disputa por 7 a 5.

Por outro lado, o segundo set foi de grande domínio do espanhol e do polonês. Eles conseguiram vencer todos os quatro serviços de Romboli e Zormann. Os brasileiros até esboçaram uma reação com duas quebras mas não tiveram eficiência nos próprios serviços e perderam a partida em 6 a 3.