O que você tem a ver com o mês contra a LGBTfobia?

Com a promessa de uma experiência única que transcende fronteiras e celebra o diálogo e o trabalho de artistas transmasculines de várias linguagens, "VOZES DA RESISTÊNCIA - TRANSMASCULINIDADES NAS ARTES" trará mesas de conversa provocativas sobre temas como representatividade, empregabilidade e transcestralidade transmasculina nas artes e trará performances artísticas cativantes, proporcionando um encontro vibrante, não só para pessoas transmasculinas, mas para todo o público.

VOZES DA RESISTÊNCIA - TRANSMASCULINIDADES NAS ARTES conta com a realização do Centro Cultural São Paulo e é um evento gratuito. Você pode buscar mais informações no perfil do CATS. É mais do que um simples encontro artístico; é uma celebração da identidade, da diversidade e da expressão artística. As mesas de conversa envolventes oferecerão uma visão única das experiências, desafios e triunfos de artistas transmasculines no mercado de trabalho. Em seguida, as luzes se acenderão para performances ao vivo, destacando a riqueza de talento e criatividade presentes na comunidade.

Mais informações sobre o evento:

DIA 1 - 1º de maio

Show Winnit (feat. Joseph Rodriguez DJ)

Formato MC e DJ

Duração: 45 min.

Para abrir nosso evento em grande estilo, trazemos a voz potente de Winnit. Vencedor

da primeira edição do Red Bull FrancaMente, Winnit é o único MC que já chegou para a disputa de 2021 com vaga garantida na Final Nacional. Transmasculino preto da Favela do Pantanal em Diadema, se tornou revelação do freestyle e vem ganhando o Brasil. Ao lado dele, Joseph Rodriguez DJ, também conhecido como Transmasculino do Guetto e todo seu talento.



DIA 2 - 8 de maio