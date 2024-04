Brasil avança para o hexagonal final do Sul-Americano Sub-20

A seleção feminina conseguiu sua terceira vitória no Campeonato Sul-Americano Sub-20 em Guayaquil, na Colômbia. Em busca de uma vaga na Copa do Mundo da categoria, o Brasil derrotou a Venezuela por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (18). Com o resultado, a equipe brasileira sob o comando de Rosana está classificada com uma rodada de antecedência para o hexagonal final da competição.

O Brasil abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Após uma bela assistência da capitã Carol, Natália Vendito anotou o primeiro gol brasileiro na partida. Já nos acréscimos, pênalti para a seleção brasileira, com Ana Flávia convertendo a cobrança. No início do segundo tempo, a Venezuela descontou com Francelis Graterol. O Brasil teve mais algumas chances de marcar, mas sem sucesso, ficando com a vitória por 2 a 1.

Chegando aos nove pontos, o Brasil está em primeiro lugar no grupo B da competição ao lado da Colômbia. As duas equipes disputam a liderança da chave no sábado (20), enquanto Venezuela e Chile disputam a última vaga no hexagonal final. No grupo A, Paraguai, Peru e Argentina já estão classificados para a fase final. Vale lembrar que os quatro primeiros colocados do Sul-Americano irão se classificar para a Copa do Mundo Sub-20 de 2024, que acontece no fim do ano na Colômbia. O quinto colocado pode herdar uma vaga, caso as anfitriãs terminem no top-4.