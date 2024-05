Vasco traz ótimo empate de Fortaleza, só Deus sabe como

Hoje aconteceu mais uma vez, na Arena Castelão, como poderia ser em Itaquera, no Morumbi, no Maracanã, Beira-Rio, Fonte Nova, Mineirão etc etc etc.

Fortaleza e Vasco se enfrentaram pela primeira vez valendo Copa do Brasil.

O favoritismo era absolutamente cearense simplesmente porque o Fortaleza tem mais time que o Vasco e vinha de resultados animadores, o Boca Juniors que o diga.

Os cariocas eram zebra simplesmente porque têm time pior e vinham de péssimos resultados, o Criciúma que o diga.

Esperar bom jogo seria excesso de otimismo, porque o gramado do Castelão, agora vetado pela Conmebol, mas ainda aprovado pela CBF cujos cartolas engolem qualquer tipo de capim, impede.

O Fortaleza rondou o gol vascaíno durante todo o primeiro tempo, mais acostumado ao pasto, embora Juan Vojvoda o detone com toda razão.