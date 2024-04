Lucas Verthein vai às semis da Copa do Mundo de remo de Varese

Brasil nas semis! Na manhã desta sexta-feira (12), em Varese, na Itália, Lucas Verthein disputou as fases de qualificatórias e quartas de final da Copa do Mundo de Remo. Com os tempos de 07'13"49 e 07'10"12, Verthein avançou na competição e conseguiu se classificar para as semifinais do Single Skiff. O atleta brasileiro já está com a vaga olímpica assegurada, e vem com o foco na preparação aos Jogos de Paris.

A competição

A Copa do Mundo é uma série anual de três regatas que antecedem o Campeonato Mundial de Remo. As fases eliminatórias classificam os três primeiros de cada uma das seis baterias para as semifinais que contam, assim, com duas baterias de seis remadores. As finais acontecem no domingo (14). No total, são 14 classes de barcos olímpicos e uma seleção de classes de barcos internacionais.

Nesta edição, um total de 28 remadores estão inscritos e entraram na água nesta sexta-feira, pelas eliminatórias. Verthein, que treina em Varese há nove dias, esteve logo na primeira bateria, ao lado do sueco Samuel Oskarsson, do finlandês Olli-Pekka Karppinen, do belga Tim Brys e do ucraniano Mykola Kalashnyk.