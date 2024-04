Maria Clara Pacheco garante quarta vaga olímpica do taekwondo

Quatro atletas em Paris

Com a classificação de Maria, o Brasil terá quatro taekwondistas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Além dela, garantiram vaga Edival Marques, o Netinho (58kg), e Henrique Marques, através do Pré-Olímpico, e Caroline Santos (67kg), via ranking mundial. Este é um número recorde, pois o país nunca havia tido mais de três atletas classificados em uma edição olímpica fora de casa.

Vale destacar que o taekwondo impõe um limite de classificação de quatro atletas por país, sendo dois homens e duas mulheres. Esse número pode ser excedido somente em caso de vagas obtidas pelo ranking mundial. Além do Brasil, Austrália, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França (país-sede), Grã-Bretanha, Irã, Jordânia, Tunísia e Uzbequistão terão quatro atletas em Paris. A China contará com seis representantes, enquanto Turquia e Atletas Neutros Independentes terão cinco.