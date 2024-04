Caio Bonfim é bronze na República Tcheca; Viviane Lyra faz PB

Caio Bonfim conquistou a medalha de bronze no Podebrady Walking, etapa do Circuito Mundial de marcha atlética. Na prova de 20km realizada na cidade da República Tcheca, o marchador brasileiro completou o trajeto em 1h18min50s. Na disputa feminina, Viviane Lyra chegou em 5º lugar e bateu sua melhor marca da carreira.



Caio Bonfim começou bem a prova e chegou a liderar nos primeiros quilômetros. Contudo, por volta da metade da competição, ele acabou sendo ultrapassado e ficou com a quinta posição. Mesmo assim, buscou uma arrancada e assumiu o terceiro lugar antes dos 15km.

Depois disso, iniciou uma perseguição ao canadense Evan Dunffee, segundo colocado, que tinha 20 segundos de vantagem. Na altura dos 17km, Caio conseguiu diminuir a diferença pela metade, mas não conseguiu a ultrapassagem. Dunffee levou a prata com 1h18min41s. Atual vice-campeão mundial dos 20km da marcha atlética, o sueco Perseus Karlström faturou o ouro com 1h18min22s.

Viviane faz PB

Apesar de não terminar no pódio, Viviane Lyra conquistou seu melhor resultado da carreira. Menos de um ano após fazer seu PB nos 20km do Mundial de Budapeste com 1h28min36s e fazer o índice olímpico, a brasileira conseguiu melhorar sua marca em 3 segundos.