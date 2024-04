Cruzeiro vence fora de casa e força terceiro jogo na Superliga

A partida retornou para um momento de equilíbrio e permaneceu desta forma até o 14º ponto. Dali para frente, o que se viu foi um ótimo trabalho do Vôlei Renata no bloqueio e muita eficiência do ataque para definir as jogadas no contra-ataque. No entanto, o Cruzeiro se recuperou no confronto e assumiu a liderança em um 24 a 23. Os paulistas salvaram dois set points, retomaram a ponta e empataram o jogo com um triunfo por 27 a 25.

Com um bloqueio forte, o time de Campinas começou bem o terceiro set e abriu quatro pontos de vantagem no marcador. Logo depois, o ataque do Cruzeiro voltou a funcionar e eles diminuíram a diferença no placar para apenas um ponto. Mais tarde, os visitantes empataram em 24 a 24, com um bloqueio do levantador argentino Nicolás Uriarte. Por fim, Wallace brilhou e definiu a parcial em 33 a 31. Já no quarto set, a Raposa controlou as ações desde o início e fechou sua vitória nos números finais de 25 a 21.