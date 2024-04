Praia Clube abre, vê Bauru se recuperar, mas avança às semifinais

Duelo em igualdade

Diferentemente das parciais anteriores, o terceiro set teve maior equilíbrio e, pela primeira vez na partida, o Bauru esteve à frente, com três pontos no 12 a 9. Então, a equipe do interior paulista sustentou a dianteira para vencer sua primeira parcial e descontar a diferença.

Embalado pelo bom momento no jogo, o Bauru abriu o quarto set com 6 a 3. Contudo, o Praia buscou o empate no 7 a 7. Assim, o confronto ficou parelho até o 19 a 19, quando as mineiras abriram dois. O time visitante embalou uma virada na parcial e abrindo os dois pontos necessários depois de salvar um match point.

Mais uma decisão no tie-break

Tal com nas duas partidas anteriores, nas quais os dois mandantes venceram no tie-break, o mesmo ocorreu no jogo de desempate. O Praia Clube teve a liderança, fazendo 6 a 4. Aos poucos, administrou a vantagem, teve o match point com 14 a 11 e fechou na sequência. Se é o final de temporada para o Bauru, o Praia terá o Flamengo, dono da melhor campanha na primeira fase, como adversário da semifinal.