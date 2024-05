Pan de paraesgrima: Brasil fecha o torneio medalhando

Já no florete feminino, os papéis se inverteram e quem levou o ouro foi a equipe do Estados Unidos, que contou com as americanas Ellen Geddes, Victoria Isaacson, Shelby Mitchell e Jataya Taylor. E se os ianques subiram, o Brasil de Carminha Oliveira, Mônica Santos e Fabiana Soares, desceu, ficando com a medalha de prata da categoria. Por fim, o fechamento do último pódio do Pan-Americano ficou com a equipe do Canadá, de Amber Briar, Trinity Lowthian e Ruth Sylvie.