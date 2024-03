Corinthians ganha a quarta seguida no Brasileirão Feminino

Na noite desta sexta-feira (29), três partidas fecharam a rodada da quarta rodada do Brasileirão Feminino. Jogando na Neo Química Arena, o Corinthians derrotou o Internacional por 3 a 0, para seguir como a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. Nos outros jogos da noite, São Paulo e Red Bull Bragantino venceram, completando o top-3 da classificação do Brasileirão Feminino junto do Corinthians.

Na zona do rebaixamento e precisando de um bom resultado, o Internacional começou a partida pressionando o Corinthians para tentar abrir o placar. Mas quem marcou primeiro foi Duda Sampaio, fazendo o primeiro gol das alvinegras no jogo. Ao longo do segundo tempo, o Corinthians ampliou a vantagem. Yasmim fez o segundo em uma bela cobrança de falta, enquanto Vic Albuquerque anotou o terceiro já nos acréscimos.

São Paulo e Bragantino vencem

Outras duas partidas foram realizadas na noite desta sexta-feira. No Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o São Paulo ganhou do Fluminense por 2 a 0. Mimi abriu o placar para o Tricolor Paulista, finalizando de cabeça após um cruzamento na área. No segundo tempo, Dudinha marcou o segundo gol do São Paulo na partida. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Red Bull Bragantino. O time do interior paulista levou a melhor na partida, vencendo por 2 a 0. Laís e Catalina Ongaro fizeram os gols da vitória das Bragantinas.