Minas bate Fluminense e está na semifinal da Superliga

A Superliga Feminina de vôlei conheceu o seu primeiro semifinalista da temporada 2023/2024. Nesta sexta-feira (29), o Gerdau Minas ganhou do Fluminense por 3 a 0 (27/25, 25/20 e 25/22). Com o resultado, a equipe mineira chega pela décima temporada seguida na semifinal da Superliga. O Minas encara Pinheiros ou Osasco na próxima fase da competição.

As duas equipes tiveram destaques importantes na partida, tendo que jogar sem suas principais atacantes. Do lado do Fluminense, a ponteira sérvia Aleksandra Uzelac não entrou em quadra nesta sexta-feira por conta de uma lesão na coxa. Já no Minas, a oposta Kisy está se recuperando de uma infecção por dengue e nem viajou para o Rio de Janeiro.

O Minas teve que fazer alguns ajustes no time, sem poder contar com a única oposta do elenco. O Fluminense começou bem no jogo e chegou a liderar a maior parte do primeiro set. Mas as minastenistas viraram a parcial e abriram 1 a 0 na partida. Aos poucos o Minas foi melhorando o seu desempenho na partida, com destaque para o bom desempenho da levantadora Jenna Gray, que fez uma boa distribuição dos ataques, sem contar com sua principal atacante. Assim, o Minas venceu as duas parciais seguintes para encerrar a partida. A ponteira norte-americana Annie Mitchen, que jogou fora de sua posição, substituindo Kisy, fez uma boa partida e recebeu o Troféu Viva Vôlei ao término do jogo.