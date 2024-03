Hugo Calderano bate francês e vai às quartas em Incheon

Hugo Calderano ganhou mais um partida no WTT Champions em Incheon, na Coreia do Sul. Na madrugada desta sexta-feira (29), o brasileiro, oitavo do ranking mundial, eliminou Alexis Lebrun, atual 22º do mundo, e que foi medalhista de prata no Mundial por equipes no início do ano. Com uma vitória de virada por 3 a 1 (8/11, 11/6, 11/6 e 11/6), Hugo eliminou o adversário e se classificou para as quartas de final do evento.

O duelo contra Alexis Lebrun começou tenso, com Hugo cometendo alguns erros, que deixaram o francês abrir cinco ponto de vantagem no primeiro game. O brasileiro até diminuiu a diferença, mas perdeu a primeira parcial por 11/8. O jogo esquentou no segundo set, com um duelo parelho até o 6/6. Porém, na sequência, só deu Hugo, que ganhou cinco pontos seguidos para empatar a partida.

Embalado após a vitória no game anterior, Hugo Calderano dominou o terceiro game. O brasileiro fez um bom uso do saque para pressionar Lebrun e fazer novamente 11/6 no adversário. O mesmo se repetiu na parcial seguinte, com Hugo fechando o jogo em 3 a 1.