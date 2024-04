Brasil reencontra Jamaica em amistosos antes de Paris

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as adversárias da seleção feminina na data FIFA de junho. O Brasil irá fazer dois amistosos contra a Jamaica no Recife e em Salvador nos dias 1º e 4 de junho. As Reggae Girls eliminaram as brasileiras na Copa do Mundo Feminina de 2023, após um empate sem gols na Austrália. Agora, a seleção terá a chance de vencer as caribenhas duas vezes antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

O técnico Arthur Elias irá anunciar as convocadas para os amistosos no dia 10 de maio. O treinador assumiu a seleção feminina de futebol em setembro do ano passado, após a eliminação precoce na fase de grupos da Copa do Mundo. Desde então, o Brasil soma nove vitórias e quatro derrotas, com 26 gols marcados e 11 sofridos. Os jogos contra a Jamaica serão os últimos compromissos da seleção brasileira antes dos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil está no grupo C da Olimpíada e faz a sua estreia no dia 25 de julho contra a Nigéria. Em seguida, as brasileiras também jogam contra Japão e Espanha para tentar uma vaga nas quartas de final.