Duda/Ana Patrícia volta a competir com vitórias em Brasília

Duda e Ana Patrícia começaram o dia com vitória por 2 a 0 contra Agatha e Rebecca, com parciais de 21/12 e 21/12. Em seguida, elas venceram Tainá e Vic por 21/14 e 21/17. Com o resultado, Duda e Ana Patrícia terminaram em primeiro lugar no grupo e avançaram direto para as quartas de final. Thamela/Elize, Hegê/Ângela e Fabrine/Flávia também passaram direto para as quartas.

No masculino, Vitor Felipe/Renato, que lideram o Circuito Brasileiro, estão entre as quatro duplas que venceram seus grupos e já vão direto para as quartas de final. Mateus/Adelmo, Arthur/Adrielson e Heitor Frank/Vinícius também vão disputar as quartas de final em Brasília contra as duplas que avançarem dos playoffs.