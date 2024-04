Izabela Silva faz índice olímpico na Diamond League

Geralmente, a sexta-feira acaba sendo os dia onde a maioria dos artistas faz o lançamento dos seus novos discos. Mas o melhor lançamento do Brasil na semana veio neste sábado (27). Na etapa de Xangai, da Diamond League de Atletismo, Izabela Silva conquistou o índice olímpico do lançamento de disco na prova, com direito a melhor marca pessoal. A campeã mundial júnior irá para a sua segunda Olimpíada, após ter sido finalista em Tóquio-2020.

Izabela Silva conseguiu a sua melhor marca da vida logo em sua primeira tentativa válida em Xangai. A brasileira lançou o disco para 64,66m para ultrapassar em 16 centímetros a distância necessária para garantir a classificação automática aos Jogos Olímpicos de Paris. Izabela ficou em quarto lugar na prova, que foi vencida pela norte-americana Valerie Allman, com 69,86m. A segunda colocada foi Feng Bin, da China, com 67,11m, enquanto a cubana Yaimé Perez foi a terceira, com 65,59m.

Com o bom resultado de Izabela Silva, a delegação brasileira chega a 13 classificados no atletismo. Essa é a terceira vaga no feminino, com Iza se juntando a Erica Sena e Viviane Lyra que estão garantidas na disputa da marcha atlética. A delegação do Time Brasil na modalidade ainda deve aumentar com novos índices, assim como os classificados pelo ranking mundial. Essa será a segunda participação de Izabela Silva nos Jogos Olímpico, após Tóquio-2020, onde ela foi finalista do lançamento do disco.