Thiago Monteiro supera Tsitsipas, número 7 do mundo, em Madri

A maior vitória da carreira de Thiago Monteiro ocorreu neste sábado (27). Com uma performance impressionante, o tenista brasileiro fez 2 sets a 0 (duplo 6/4) no grego Stefanos Tsitsipas, atual número 7 do mundo. É a quarta vez que Thiago vence um top-10 na carreira e, de quebra, segue para a terceira rodada do Masters 1000 de Madri pela primeira vez.

Quem diria que um tenista vindo do quali, número 118 do mundo, bateria de frente com um cabeça-de-chave número 6 de um torneio tão grande? Pois bem, quem acordou cedo na manhã deste sábado viu golpes consistentes do fundo de quadra de Thiago Monteiro. Assim, o brasileiro colocou Tsitsipas para correr no saibro espanhol.

"Com certeza uma das maiores vitórias da minha carreira", comemorou Thiago ao final da partida. "Eu sabia que era uma partida muito difícil e tentei acreditar em mim mesmo o tempo todo. Eu estava me sentindo muito bem hoje na quadra. Com estas condições, costumo gostar muito de jogar em terra batida e em altitude. Já joguei três partidas, então tive um pouco de ritmo e confiança, então lutei até o fim e acreditei que poderia vencer essa partida", analisou o brasileiro.