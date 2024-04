Pedro Solberg e Guto param nas quartas de final em Xiamen

Pelo Circuito Mundial de vôlei de praia, Pedro Solberg e Guto caíram no mata-mata do Challenge de Xiamen, na China. A dupla do Brasil venceu o seu confronto das oitavas de final, mas perdeu para um time dos Estados Unidos nas quartas de final, encerrando sua participação em Xiamen.

Pedro Solberg e Guto ficaram em segundo lugar na fase de grupos, avançando para as oitavas de final. No primeiro jogo eliminatório, eles enfrentaram Stankevicius/Knasas, da Lituânia. Os brasileiros saíram na frente e venceram o primeiro set por 21/17, mas os lituanos empataram o jogo com 24/22 no set seguinte. No tiebreak, Pedro Solberg e Guto foram melhor e ganharam por 15 a 10 para vencer o jogo por 2 sets a 1. Em seguida, a dupla do Brasil passou para as quartas de final do Challenge de Xiamen contra Evans/Budinger, dos Estados Unidos. Dessa vez, Pedro e Guto cometeram mais erros e perderam o confronto. A dupla norte-americana venceu o jogo por 2 a 0, com parciais de 21/14 e 21/13.