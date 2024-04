Brasil vence Paraguai no Sul-Americano Sub-20 em Guayaquil

A seleção feminina sub-20 de futebol conquistou mais uma vitória no Campeonato Sul-Americano da categoria em Guayaquil, no Equador. Pelo hexagonal final da competição, o Brasil derrotou o Paraguai por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (26). O resultado deixa as brasileiras perto de confirmar a vaga na Copa do Mundo Sub-20 de futebol feminino, que acontece no final do ano na Colômbia.

A vitória brasileira sobre o Paraguai foi construída ainda no primeiro tempo. Aos 17 minutos, em uma cobrança de falta, Lara fez o passe para Vi Amaral mandar um belo chute de fora da área para inaugurar o placar. Em seguida, Duda Mineira ampliou a vantagem brasileira. Ela recebeu a bola na área e finalizou de cabeça para fazer o segundo gol do Brasil. Nos acréscimos, Gi Fernandes serviu Guima, que anotou o seu primeiro gol com a amarelinha. O próximo jogo do Brasil no Sul-Americano Sub-20 acontece na segunda-feira (29), às 20h30 (hora de Brasília) contra a Colômbia. Uma vitória pode garantir a vaga da seleção na Copa do Mundo Sub-20. Mas as brasileiras precisam ter atenção, já que perderam por 2 a 1 para as colombianas na primeira fase.