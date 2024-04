Cargnin planeja "degrau por degrau" por medalha em Paris

Cargnin em luta de solo no Pan do Rio (Foto: Anderson Neves/CBJ)

Atualmente na sétima colocação do ranking olímpico do peso leve, Daniel Cargnin começou o ciclo muito bem, medalhando nas duas principais competições internacionais do judô em 2022: foi bronze no Mundial de Tashkent e ouro no Masters de Jerusalém. Além disso, ele acumulou três medalhas no circuito mundial, sendo duas em Grand Slams e uma em Grand Prix, e chegou a ser o número um do mundo em sua categoria. A partir do primeiro semestre de 2023, teve lesões que o afastaram do circuito.

As lesões

Depois de competir no Grand Slam de Tel Aviv, em fevereiro do ano passado, Cargnin foi diagnosticado com um quadro de dor lombar aguda e não disputou o Mundial de Doha. Ele só retornou às competições em julho, vencendo um Open Continental na Bahia. Após disso, disputou o Masters de Budapeste, em agosto, e o Campeonato Pan-Americano e da Oceania, em setembro, onde conquistou a medalha de ouro, antes de ser acometido por uma grave lesão que o deixou parado mais uma vez.

Cargnin fraturou o tornozelo esquerdo durante a semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, em outubro, e precisou passar por cirurgia. Ele chegou a vencer a luta da semi, mas sequer disputou a final na ocasião, ficando com a medalha de prata. Depois de mais cinco meses sem competir, o gaúcho de 26 anos retornou aos tatames em março deste ano, no Grand Prix da Áustria, onde era o atleta mais bem ranqueado do torneio e caiu nas oitavas de final.

Retorno no ano olímpico

O Pan do Rio foi, portanto, sua segunda aparição internacional na temporada. Durante as disputas na Arena Carioca 1, ele foi o cabeça de chave número dois e entrou direto nas oitavas de final. Em sua trajetória, venceu o colombiano Ferney Ruiz, o argentino Facundo de Lucia e o mexicano Ulises Mendez antes de cair diante do canadense Arthur Margelidon, nono colocado do ranking mundial, em uma luta contestada, que terminou no golden score.