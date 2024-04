Vitor Tavares conquista a prata no Internacional da Espanha

Não foi dessa vez que Vitor Tavares descontou a diferença no confronto contra Man Kai Chu, de Hong Kong. Neste sábado (27), os paratletas se enfrentaram pela sétima vez na história e o asiático venceu o sexto duelo. Dessa forma, na final do Internacional I da Espanha de parabadminton, o brasileiro ficou com a medalha de prata na classe SH6.

Na grande decisão do torneio espanhol, a partida durou 29 minutos e Man Kai Chu derrotou Vitor por 2 sets a 0 (21/18 e 21/14). No primeiro set, Vitor abriu o placar em vantagem, mas seu adversário tomou a liderança. Em seguida, o brasileiro esboçou uma reação ao empatar em 4/4. Porém, o paratleta asiático construiu uma larga vantagem até seu 19º ponto, quando estagnou e viu o brasileiro encostar novamente. Mesmo estando a um ponto de diferença, Vitor não teve como alcançar o oponente e o viu anotar os dois pontos que restava para fechar a parcial.

Depois, Vitor teve o controle do placar nos primeiros pontos do segundo set. Todavia, mais uma vez quando Man Kai assumiu a ponta, não deu brecha para o brasileiro se aproximar. O mais perto que o marcador apontava era 14/12, porém o paratleta de Hong Kong mostrou porque venceu o último torneio que disputou. E porque tem vantagem no retrospecto contra Vitor.