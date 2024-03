Com Yago fora, Estrela Vermelha perde de líder da Euroliga

O Estrela Vermelha voltou a ter um resultado negativo na Euroliga de basquete masculino. Na antepenúltima partida da temporada regular, a equipe do brasileiro Yago Mateus perdeu para o Real Madrid por 101 a 94. O Time espanhol lidera a primeira fase da competição. Machucado, Yago foi desfalque no confronto. Raulzinho, que ainda se recupera de lesão no joelho, viu o Fenerbahçe somar uma vitória importante para se garantir nos playoffs.

Lembrando que o jogador brasileiro passou por uma cirurgia na face recentemente e ficou afastado das atividades por, no mínimo, 10 dias. Em partida contra o Maccabi no último dia 14, justamente pela Euroliga, Yago sofreu com uma cotovelada no rosto. Após exames de imagem, foi constatada uma fratura na região.

O Estrela Vermelha não tem mais chances de classificação para a próxima fase da Euroliga de basquete. A equipe sérvia está na 16ª posição com 11 vitórias em 32 jogos. Com apenas mais duas partidas restantes na temporada regular, o time de Yago só pode alcançar 13 vitórias. O Istambul, 10º colocado, está levando a última vaga para o play-in com 15 triunfos.