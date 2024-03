Angelina é destaque no empate do Orlando Pride pela NWSL

Ao lado de Angelina, a volante Luana Bertolucci, a meia Marta e a atacante Adriana também iniciaram a partida da NWSL como titulares. Já do lado do Chicago, Júlia Bianchi, ex-jogadora do Palmeiras, começou na titularidade e atuou durante 85 minutos. Assim, depois do gol do Orlando Pride aos 21 minutos, o Red Stars empatou durante o segundo tempo. A autora do tento foi a estadunidense Mallory Swanson.