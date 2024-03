União Corinthians x Sesi Franca - NBB: saiba onde assistir

Vice-líder em quadra! União Corinthians e Sesi Franca se enfrentam pela temporada regular do NBB, em jogo que vale muito para a disputa dos playoffs. A partida ocorrerá nesta seta-feira (29), às 19h30, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul-RS. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo exclusiva do NBB BasquetPass.

Atual vice-líder do NBB, o Sesi Franca busca ultrapassar o Flamengo para assumir a primeira posição da taebla geral. Empatados em pontos e com campanhas iguais, 26 vitórias e 5 derrotas, o Franca fica atrás do time carioca apenas pelo critério de desempate - confronto direto. Dessa forma, a equipe paulista busca a liderança para conseguir a vantagem nos confrontos da fase seguinte de mata-mata. Vale lembrar que o time paulista vem de duas vitórias seguidas contra Caxias do Sul e Botafogo. Anteriormente, o Franca perdeu o confronto direto com o líder Flamengo.

Por outro lado, o União Corinthians briga pelas últimas vagas dos playoffs. Atualmente, a equipe gaúcha se encontra na 14ª posição, e disputa as últimas vagas com Botafogo (15º), Cerrado Basquete (16º), Mogi (17º) e Caxias do Sul (18º). Por enquanto, a campanha do União é de 10 vitórias e 22 derrotas, e a equipe vem de três derrotas seguidas contra Fortaleza, São Paulo e Paulistano.