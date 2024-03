Romboli/Zormann aplicam pneu e vão à semi em São Leopoldo

No quinto dia de disputa do São Léo Open, o Challenger de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, os brasileiros Fernando Romboli e Marcelo Zormann venceram sua partida na chave de duplas e se classificaram para a semifinal do torneio. No simples, Orlando Luz derrotou o compatriota Pedro Sakamoto e seguiu adiante às quartas.

Para abrir o dia, Romboli e Zormann triunfaram em um confronto contra o brasileiro João Lucas Reis e o argentino Juan Bautista Torres. A partida começou com um primeiro set disputado, em que Fernando e Marcelo fecharam a parcial em 7/5 após quebrarem dois saques adversários. Logo depois, eles atropelaram os rivais e aplicaram um pneu, vencendo por 6/0. Agora, Romboli/Zormann irão enfrentar os vencedores do duelo entre os compatriotas Marcelo Demoliner e Orlando Luz e os argentinos Andrea Collarini e Renzo Olivo. Orlando Luz vence e avança às quartas em São Leopoldo Depois de eliminar o cabeça de chave número dois na estreia, Orlandinho segue tendo sucesso no Challenger de São Leopoldo. Em jogo válido pelas oitavas de final da chave de simples, ele derrotou o brasileiro Pedro Sakamoto por 2 a 1 (6/4, 4/6 e 6/4). Assim, com a classificação, o gaúcho avançou às quartas para encarar o paraguaio Adolfo Vallejo.