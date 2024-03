Rafael Turrini fura o qualifying do WTT Feeder de Otocec

O brasileiro Rafael Turrini venceu mais uma partida nesta quinta-feira (28) e furou o qualifying do WTT Feeder de Otocec, evento de tênis de mesa, na Eslovênia. Desta vez, ele superou o suíço Elias Hardmeier por 3 sets a 2 (9/11, 11/5, 8/11, 11/4 e 11/6). Assim, o Brasil terá quatro mesa-tenistas nas chaves principais individuais da competição.

Número 373 do ranking mundial, Rafael Turrini vinha de duas vitórias no dia anterior, incluindo contra o compatriota Carlos Ishida. Já nesta quinta, ele precisou de muito esforço para superar Hadmeier, 950º do mundo. Apesar da diferença de rankings, o suíço fez uma grande partida e chegou a ter 2 sets a 1 de vantagem. No entanto, Turrini conseguiu a virada com 11/4 e 11/6 nas últimas parciais para sair vitorioso.

Garantido na chave principal do WTT Feeder de Otocec, ele se junta a Guilherme Teodoro (130º) e a Leonardo Iizuka (173º), que já estavam previamente classificados por conta de seus rankings. Iizuka e Teodoro, aliás, se enfrentarão na primeira rodada da competição, nesta sexta-feira (29), às 14h20 (horário de Brasília). Turrini, por sua vez, jogará contra o romeno Andrei Istrate (145º), às 12h35.