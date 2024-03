Partizan leva virada no último quarto e se complica na Euroliga

O Partizan Belgrado somou sua segunda derrota seguida na temporada regular da Euroliga de basquete masculino. Após derrota para o Real Madrid, a equipe do brasileiro Bruno Caboclo recebeu o Olympiacos, da Grécia, para a 32ª rodada nesta quinta-feira (28). Na partida, o time sérvio perdeu uma vantagem de 13 pontos no último quarto e sofreu a derrota por 74 a 69.

A derrota complicou as pretensões do Partizan em se classificar para o play-in da Euroliga. O revés fez com que a equipe caísse para a 13ª posição, com apenas 14 vitórias em 32 jogos. Com uma vitória a mais, o Istambul assumiu a 10ª colocação e detém a última vaga para próxima fase restando duas rodadas para o fim da temporada regular.

Apesar disso, o Paritzan ainda segue com chances de se classificar. Para isso, precisa vencer os próximos dois jogos e torcer pelo tropeço do Istambul. Nas jornadas a seguir, a equipe de Bruno Caboclo tem pela frente o lanterna Berlin fora de casa. Em seguida, faz um duelo direto contra o Valencia, 14º colocado com a mesma campanha, em Belgrado.