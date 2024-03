Palmeiras bate Grêmio e volta a vencer no Brasileirão Feminino

Grêmio e Palmeiras se enfrentaram pela quarta rodada do Brasileirão Feminino de futebol. A partida aconteceu na tarde desta quinta-feira (28), no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. Após duas partidas sem vitórias, as Palestrinas se reabilitaram na competição derrotando as mandantes por 2 a 1. Além desse confronto, Botafogo e Real Brasília também estiveram em campo no mesmo horário, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Contudo, o duelo terminou em 0 a 0.

Palmeiras se reabilita

As Palestrinas souberam aproveitar bem as oportunidades na primeira etapa. A parcial teve pouca intensidade e o time alviverde conseguiu abrir o placar com Amanda Gutierrez aos 25 minutos. A atacante arriscou um chute de fora e encobriu a goleira gaúcha. Na sequência, as donas da casa buscaram a igualdade. Chegaram a provocar a expulsão em uma falta na entrada da área, mas não tiveram sucesso.