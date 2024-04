Angelina marca em vitória do Orlando Pride na NWSL

O Orlando Pride segue invicto na NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos. Na última sexta-feira (27), a equipe que conta com várias atletas da seleção brasileira venceu o Washington Spirit por 3 a 2 para conquistar sua terceira vitória na competição. A meia Angelina marcou um dos gols da partida. Já o líder KC Current, das craques Debinha e Bia Zaneratto, ganhou do Angel City por 3 a 1.

No primeiro jogo da noite, o vice-líder Washington Spirit recebeu o Orlando Pride na capital estadunidense. A equipe da Flórida saiu na frente com um gol de Angelina no primeiro tempo, mas Ouleymata Sarr empatou para Washington. Na volta do intervalo, Barbra Banda e Summer Yates, de pênalti, voltaram a deixar o Orlando Pride em vantagem. Ashley Match, que entrou no segundo tempo, descontou para o Spirit. Em seguida, KC Current e Angel City se enfrentaram em Los Angeles. Embalado na competição, a equipe do Missouri ganhou a partida por 3 a 1. Vanessa Di Bernardo e Claire Lavogez (duas vezes) fizeram os gols do Kansas City, enquanto Claire Emslie descontou para o City.