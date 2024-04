Nicolas Sessler acaba próximo ao top-50 na Volta das Astúrias

Nícolas Sessler ficou em 53° na Volta das Astúrias, na Espanha. Representando o time Victoria Sports Cycling, Nícolas alcançou o tempo de 04h56min56s. Outra prova que contou com brasileiros foi a de Ster Van Zuid-Limburg. Quem competiu foi Vinicius Rangel terminou em 71° colocado com o tempo de 05h01min52s.

Sobre o segundo dia da Volta das Astúrias O segundo percurso da Volta das Astúrias foi de 200 quilômetros. O primeiro colocado deste segundo dia foi Antônio Morgado de Portugal que fez a prova em 4h50m18s. O segundo lugar até o momento, está com o espanhol Albert Torres que terminou com o mesmo tempo do português. Logo em seguida, no último lugar do pódio parcial está o ciclista Isaac Del Toro do México, que assim como os outros dois, também terminou com 4h50m18s Primeiro dia de prova Nesta sexta-feira (26), aconteceu o primeiro dia de prova, foi a etapa mais longa da competição com 179,1 quilômetros e ocorreu entre as regiões de Cangas del Narcea e Pola de Lena. Nicolas Sessler completou o percurso na 51ª e Vinícius Rangel finalizou na 83ª posição na colocação geral