Ana Sátila é campeã no Aberto de Ivrea na Itália

O Brasil ganhou duas medalhas no Aberto de Ivrea de canoagem slalom na Itália. Ana Sátila foi a campeã no caiaque feminino e ainda levou uma medalha de bronze na disputa da canoa. Pepê Gonçalves também participou do evento, ficando em 15º lugar no caiaque masculino. Vale lembrar que os dois atletas serão os representantes do Time Brasil na modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris.

Ana Sátila fez uma ótima competição na Itália. Na final do caiaque, a brasileira zerou o percurso em 96s60, sem cometer faltas. A italiana Stefanie Horn foi mais rápida que Ana, mas tocou uma baliza, penalizada em dois segundos. Assim, Horn ficou com 97s39, ficando atrás de Ana Sátila na classificação geral. Francesca Malgutti, também da Itália, completou o pódio com 99s66. Na disputa da canoa, Ana Sátila completou a sua descida em 107s03, sem faltas, terminando a prova em terceiro lugar. A campeã foi Nuria Vilarrubla, da Espanha, com 103s45. Marta Bertoncelli, da Itália, ficou com a medalha de prata, com um tempo de 106s80.