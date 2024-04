Caroline Santos vai a mais um pódio na Estônia

Que momento de Caroline Santos! Duas competições na Estônia, duas medalhas. Desta vez, a lutadora conquistou a medalha de prata na President's Cup Europe. A campanha teve vitória em cima da campeã mundial e líder do ranking. A brasileira conquista mais um resultado importante na categoria até 67kg entre as melhores com pouco tempo faltando para os Jogos Olímpicos.

Anteriormente, Caroline competiu no Tallin Open, uma espécie de prévia da competição deste sábado (27), e conquistou o ouro. Agora, a brasileira confirmou a boa fase com mais um pódio no país europeu. Na primeira luta, Caroline derrotou a alemã Viviana Valentino, cabeça-de-chave número 10 do torneio, por 2 a 1. A brasileira, cabeça-de-chave 7, teve, sobretudo, muita garra e técnica nas quartas de final.

Isso porque derrotou a belga Sarah Chaari, campeã mundial em 2022, e atual líder do ranking mundial. Desse modo, Caroline aplicou 2 a 0 na adversária e avançou às semifinais do torneio. Mais uma vez, o páreo foi duro contra a chinesa Jie Song, que já venceu Grand Prix, Grand Slam e os Jogos Mundiais Militares.