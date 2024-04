Apace é tetracampeã do Regiona Nordeste de futcegos

O Nordeste tem dono no futebol de cegos!. Pela terceira edição seguida, a Apace (Associação Paraibana de Cegos) conquistou o título do Regional Nordeste da modalidade. Na final disputada neste sábado (27), em João Pessoa, a equipe venceu da casa venceu o Cedemac (Centro Desportivo Maranhense de Cegos) por 1 a 0. Esse é o quarto título regional da Apace: 2011, 2022, 2023 e 2024.

Na final, a Apace mostrou todo o seu poderio ofensivo, dando trabalho para o Jairo, do Cedemac, que foi eleito o melhor goleiro da competição. Mas com um chute de Maicon no segundo tempo, a equipe paraibana conseguiu o gol que garantiu o tetracampeonato. "É a continuação de um trabalho de dois anos e, a cada ano, a gente vem crescendo mais. Esse título é só a coração do trabalho. Foi uma grande partida. Tricampeões, e vamos nos preparar agora para o Brasileiro!", disse o técnico da Apace, Júlio César Macena, o Cesinha. Em agosto, ele será o chamador da seleção brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris.

Mais cedo, aconteceu a disputa do terceiro lugar. a Adesul-CE (Associação D'Eficiência Superando Limites) ficou com a medalha de bronze ao bater a Ajece-BA (Associação Jequieense de Cegos) por 3 a 0. Foram dois gols do italiano Paul Iyobo, que foi o artilheiro da competição com sete gols, enquanto Carlinhos anotou o terceiro da equipe cearense. Essa é a primeira medalha da Adesul em um Regional Nordeste.