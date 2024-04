Helcio Perilo e Tiago Pinheiro levam o bronze no Parapan

Neste sábado (27), acontecem as últimas disputas de medalha do Campeonato Parapan-Americano de tiro com arco. A competição é no CT Paralímpico, em São Paulo, e logo no início do dia o Brasil já garantiu duas medalhas. Helcio Perilo e Tiago Pinheiro levaram o bronze em suas categorias, garantindo mais duas medalhas para a delegação brasileira no evento.

O Brasil tinha três representantes nas disputas de bronze das provas individuais. No arco composto W1 masculino, Helcio Perilo enfrentou o chileno Bastián Gamboa. Em uma partida acirrada, o brasileiro venceu por 115 a 113 para ficar com o bronze. Já no composto open feminino, Helena Nunes não teve a mesma sorte, perdendo por 137 a 134 para Diana Gonzabay, do Equador. Em seguida, aconteceram as disputas de medalha no arco recurvo. Tiago Pinheiro encarou Juan Diego Blas, da Guatemala pelo terceiro lugar. O guatemalteca saiu na frente, vencendo o primeiro set, mas Tiago ganhou de virada por 6 a 1 (parciais de 25/28, 24/18, 27/25 e 25/24).